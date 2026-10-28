Naim Kasım'dan Siyonist İsrail'deki seçimler hakkında yorum

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, bugün yayımladığı mesajda, bölgedeki direnişin temel nedeninin İsrail'in işgalci politikaları olduğunu belirtti.

Şeyh Naim Kasım, Hizbullah'ın kuruluşundan bu yana Lübnan ve bölgedeki özgürlük savaşçılarıyla birlikte, toprakların işgalden kurtarılması ve direniş yolunun kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Büyük İsrail Projesi

Düşmanın başlattığı tüm savaşların, "Büyük İsrail" projesini hayata geçirmek amacıyla yürütülen yayılmacı savaşlar olduğunu anlatan Naim Kasım, Madrid ve Oslo gibi anlaşmaların, işgali güçlendirmek ve yeni savaşlara zemin hazırlamak için birer durak olduğunu ifade etti.

ABD ve Batılı ülkelerin desteğinin, Gazze, Batı Şeria ve Filistin'in tamamında gerçekleştirilen soykırım suçlarını körüklediğini dile getiren Hizbullah lideri, Filistin halkının işgalcilere karşı sergilediği direncin, Kudüs ve Filistin'i koruyacağını ifade etti.

Lübnan'ın egemenliği ve direnişin rolü

Naim Kasım, Lübnan'daki direnişin ve şehitlerin fedakarlıklarının olmaması durumunda, düşmanın Lübnan'da yerleşim birimleri kurmaya başlayacağını belirtti.

İsrail’deki seçimler

İsrail rejimindeki seçimleri değerlendiren Naim Kasım, seçim sonuçlarını “işgal rejimi için birer yenilgi” olarak nitelendirdi.

Kasım, İsrail’de kimin iktidarda olduğunun Hizbullah için bir fark yaratmadığını vurgulayarak, Siyonist rejim liderlerinin işgale devam edemeyeceklerini ve Lübnan topraklarından derhal çekilmeleri gerektiğini bilmeleri gerektiğini kaydetti.

ABD ve İsrail'e yönelik eleştiriler

ABD'nin durumunun işgalci rejimden daha iyi olmadığını söyleyen Şeyh Naim Kasım, Washington'ın İran üzerinde hakimiyet kuramadığını, siyasi karar alma süreçlerinde istikrarsızlık yaşadığını ve ekonomik krizle boğuştuğunu söyledi.

ABD’nin küresel konumunu kaybedettiğini anlatan Kasım, ABD güçlerinin bölgeden çekilmeye hazırlandığını söyledi.

Naim Kasım, Lübnan'a yapılacak her türlü saldırıya karşı direnç gösterileceğini ve işgal devam ettiği sürece silahsızlanma konusunun gündeme gelmeyeceğini net bir şekilde ifade etti.

"İsrail rejimi Lübnan topraklarından çekilmeli”

İsrail rejiminin 24 Kasım 2024 tarihli anlaşma ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı uyarınca geri çekilmesi gerektiğini belirten Hizbullah lideri, Lübnan ordusundan Litani Nehri'nin güneyinde konuşlanmasını talep etti.

Mevcut anlaşma çerçevesini "geçersiz" olarak nitelendiren Naim Kasım, anlaşmanın işgalci rejime haksız ayrıcalıklar tanıdığını ve Lübnan'ın egemenlik haklarını zayıflattığını savundu.

Son olarak Şeyh Naim Kasım, İran ile ABD arasındaki anlaşmaya değinerek, direnişin ve Filistin halkının kararlılığının yanında bu tür diplomatik süreçlerin de bölgedeki saldırganlığı azaltmada etkili olabileceğini belirtti. Kasım, İran'ın önceliğinin Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulması ve İsrail'in işgalci topraklarından çekilmesi olduğunu vurguladı.

