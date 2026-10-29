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29 Eki 2026 10:27

Suudi Arabistan'ın doğusuna füze saldırısı

Suudi Arabistan'ın doğusuna füze saldırısı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen’den ülkenin doğusuna doğru fırlatılan bir balistik füzenin önlenerek imha edildiğini öne sürdü.

El Cezire televizyonunun haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Türki el-Maliki, Yemen’den Suudi Arabistan’a yönelik füze saldırısını doğrulayarak, Ensarullah tarafından fırlatılan bir balistik füzenin ülkenin doğusuna doğru ilerlerken tespit edilip imha edildiğini iddia etti.

Öte yandan, Suudi Arabistan Sivil Savunma ve Kurtarma Kurumu, ülkenin Doğu Bölgesi ile Necran bölgesinde erken uyarı sisteminin devreye alındığını açıkladı.

Diğer yandan, uçuş takip sitesi Flightradar, Suudi Arabistan’ın doğusundaki Dammam kentinde bulunan Kral Fahd Uluslararası Havalimanı’ndaki hava trafiğinin durdurulduğunu bildirdi.

News ID 1939441

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