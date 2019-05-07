İran yapımı animasyon İspanya'da gösteriliyor

İranlı sinemacı Mahmud Saemin’in yazıp yönettiği “The Last Fish” adlı animasyon İspanya’da düzenlenen 12.Uluslararası EcoZine Film Festivali’nde gösterilecek.

Sinemayı olumlu çevresel değişiklikler yönünde bir sanat olarak sınıflandıran festivale dünyadan 80 film katılacak.

“The Last Fish” adlı animasyon geçenlerde Yunanistan’da düzenlenen Uluslararası Atina Film Festivali’ne katılmıştı.

3 Mayıs’ta EcoZine Derneği tarafından İspanya’nın Zaragoza kentinde başlayan festival 19 Mayı’a kadar faaliyetine devam edecek.