Suudi Arabistan’dan “Türkiye’de yatırım yapmayın” çağrısı

Skynewsarabia'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Ticaret Odası Başkanı Aclan el-Aclan, Suudi yatırımcıların Türkiye’de beklentilerinin karşılanmadığı gerekçesiyle ülkenin tüccarları ve iş adamlarından Türkiye’de yatırım yapmamalarını istedi.

Al-Aclan, şu ana kadar Türkiye’deki Suudi vatandaşlardan birçok şikayet aldıklarını belirterek, Türk yetkililerin tavrından dolayı Suudi yatırımcıların bazı tehditlere maruz kalmasından endişe duyduklarını söyledi.

Al-Aclan, ayrıca iş adamları ve yatırımcıların Türkiye’nin yerine Riyad’a yakınlığıyla bilinen dost ve kardeş ülkelere yatırım yapmalar gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından 17 Mayıs’ta yapılan paylaşımda da Türkiye’de inşaat sektöründe yatırım yapan Suudi vatandaşların birçok sorunla karşı karşı olduğu iddia edilmişti.