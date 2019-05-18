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18 Mayıs 2019 - 10:53

Suudilerin işlediği cinayetler Yemen halkının iradesini kıramayacaktır

Suudilerin işlediği cinayetler Yemen halkının iradesini kıramayacaktır

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin işlediği cinayetler asla Yemen halkının iradesini kıramayacak." dedi.

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin bu ülkeye karşı yaptığı cinayetlerin Yemen halkının iradesine asla zarar vermeyeceğini belirtti.

Abdulmelik el-Husi, “Suudilerin sürekli yaptığı cinayetler hiçbir zaman ulusumuzun iradesini kıramayacak ve Yemen halkı bu koalisyon güçlerine karşı direnmeye kararlıdır.” ifadelerini kullandı.

El-Husi sözlerinin devamında, “Bugün, başta Suudi Arabistan ile BAE olmak üzere bunları destekleyen herkes  dünyanın en kötü cinayetlerini işlemektedir.” dedi.

Yemen merkezli Al Masirah televizyonunun haberine göre, Suudi Arabistan’a bağlı koalisyon güçleri en son yapıtığı operasyonda Yemen’in başkenti Sana’yı hedef almıştı.

News Code 1878687
Ruya FEREYDUNI

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