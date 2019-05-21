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21 Mayıs 2019 - 16:57

Irak genel nüfus sayımına hazırlanıyor

Irak genel nüfus sayımına hazırlanıyor

Irak Planlama Bakanı Nuri Sabah Duleymi, "2020 yılının ekim ayında ülke genelinde nüfus sayımı yapacağız. Bunun için gerekli tüm hazırlıkları tamamladık" dedi.

Irak Planlama Bakanı Nuri Sabah Duleymi, başkent Bağdat'taki bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, "2020 yılının ekim ayında ülke genelinde nüfus sayımı yapacağız. Bunun için gerekli tüm hazırlıkları tamamladık" dedi.

Genel nüfus sayımı için ülkede siyasi engelin olup olmadığına dair soruya Duleymi, "Sayım için hiçbir siyasi engel ve problemle karşı karşıya değiliz. Siyasi atmosfer sayım için uygun. Sayım yapma amacımız halka hizmet sunmak ve kalkınma" yanıtını verdi.

Duleymi, gelecek yıl yapılacak nüfus sayımı konusunda uluslararası desteğin de olduğunu sözlerine ekledi.

Irak'ta en son 1987'de tüm şehirleri kapsayan genel nüfus sayımı yapılmıştı. Ülke nüfusunun yaklaşık 38 milyon olduğu iddia ediliyor.

 Kaynak: AA

News Code 1878797

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