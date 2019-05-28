Irakçi, Katar Dışişleri Bakanı’yla bir araya geldi

IRNA’da yer alan habere göre, bölge ülkeleri ziyaretleri çerçevesinde Katar’da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammad Bin Abdülrahman Al-i Sani ile bugün bir araya gelen Seyyid Abbas Irakçi, Amerika’nın İran’a karşı baskıları ve ekonomik savaşına değinerek, ‘’Bölgede tam istikrar ve güvenlik tüm bölge ülkelerinin milli güvenliği ve ekonomik menfaatlerinin sağlandığı zaman şekillenir” dedi.

İran’ın her zaman bölgede istikrarın sağlanmasında önemli rol oynadığını ifade eden Irakçi, Amerika, Siyonist rejim ve onlara eşlik eden ülkelerin gerginlik yaratma politikalarının sonuçlarını kabul etmeleri gerektiğini söyledi.

Amerika ile müzakereyi reddeden Irakçi, İran’ın önceliğinin bölge ülkeleri ile iyi ilişkiler olduğunu belirtti.