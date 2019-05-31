Zarif'ten Suudi Arabistan'daki Arap zirvesine sert eleştiri

İran halkı bugün Tahran başta olmak üzere ülkenin 950 noktasında "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla geniş çaplı gösteriler düzenliyor.

Bu gösteriler yerel saatle 10:30’da "Dünya Kudüs Günü; Yüzyılın Anlaşmasının başarısızlığı ve Filistin davasının istikrara kavuşması" temasıyla Tahran'ın yanı sıra ülke genelinde resmi olarak başladı.

Tahran’daki etkinliğe katılan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 40 yıla dayanan Dünya Kudüs Günü gösterilerinin mesajının "Yüzyılın Anlaşması"nı yüzyılın yenilgisi haline getirme olduğunu belirtti.

Zarif ayrıca, "Bugünün mesajı şu; Kudüs satılık değil ve İsrail’e hediye etmek için ABD’ye ait değil. Hiç kimsenin Müslümanların ilk kıblesini Siyonistlere verme hakkı yok.” dedi.

Suudi Arabistan'da düzenlenen Olağanüstü Arap Zirvesi'ni eleştiren Bakan Zarif, Arap liderlerinin Mekke'deki zirvede İran karşıtı boş lafların yerine Filistinlileri desteklemesi gerektiğini vurguladı.