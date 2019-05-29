Zarif’ten “Kudüs Günü” mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabı üzerinden Dünya Kudüs Günü münasebetiyle bir mesaj paylaştı.

Zarif, attığı tweette şunları kaydetti:

“Kudüs, ne hediye etmek için ABD’ye ne de ele geçirmek için İsrail’e aittir. Aynı zamanda (onların) acımasız yandaşlarının alması için satılık değil. Kudüs Filistin ve Filistinlilere ait. Tarih göstermiştir ki bunu görmzden gelenler ağır yenilgiye mahkumdur. İran, Filistin’in yanındadır. #Kudüsgünü”.

Kudüs Günü nedir?

İran İslam Cumhuriyeti Kurucusu Ayetullah Seyyid Ruhullah Humeyni, 7 Ağustos 1979’da Filistin halkını desteklemek için Ramazan aynın son Cuma gününü Dünya Kudüs Günü olarak ilan etmiştir.

40 yıldır Kudüs Günü etkinlikleri İslami ve İslami olmayan ülkelerde bile düzenlenmektedir.