Petrol "Trump" sonrası çıkışını durdurdu

Bloomberg'e göre, brent petrolü, ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasına varmaya hala uzak olduklarına ilişkin işaretlerle birlikte iki günlük yükselişini durdurdu ve varil başına 70 dolar civarında seyrediyor. Öte yandan, Basra Körfezi'nden Venezuela'ya, arz riskleri yatırımcıların temkinli olmasına yol açıyor.

Vadeli petrol kontratları Londra'da Cuma ve Pazartesi günleri yüzde 3.5'lik ralli yapmasının ardından sakin bir seyir izledi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Çin ile bir ticaret anlaşmasına yapmaya hazır olmadığını söylerken, İran'da rejim değişikliği peşinde olmadığını tekrar teyit etti. Bu açıklama petrol akışında aksaklık olabileceğine ilişkin endişeleri azaltırken, bölgede tansiyon Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun İran karşıtı tavrı ile birlikte devam ediyor.

Brent petrolü, sorunun çözümüne yönelik bir ilerleme olmamasına rağmen, Çarşamba ve Perşembe günü ticaret savaşından dolayı meydana gelen yüzde 6'nın üzerindeki kaybının yarısından fazlasını geri aldı. ABD'de aktif petrol sondaj kuyusu sayısının bu yılın en düşük seviyesine inmesi petrol fiyatlarını destekledi ve arz konusu halen risklerle birlikte gündemde.

Sydney'de CMC Markets Asia Pacific Pty baş piyasa stratejisti Michael McCarthy, "Son birkaç gündür fiyatlarda görülen sıçrama piyasa tarafından sürpriz olarak karşılandı," dedi ve "Arz riskleri açık bir şekilde sürerken, talep görünümü açık değil" şeklinde görüş bildirdi.

Temmuz vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında değişmeyerek Singapur saati ile 12:40'ta varil başına 70.11 dolarda kaldı. Fiyatlar erken saatlerde yüzde 0.4 kadar düştü. Kontrat Pazartesi günü yüzde 2.1 yukarıda kapandı. Küresel gösterge Brent petrolü, ABD göstergesi Batı Teksas petrolüne (WTI) kıyasla 10.95 dolar primli işlem gördü ve bu fark yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Temmuz vadeli WTI, Nymex piyasasında, 53 sent ya da yüzde 0.9 yükselerek varil başına 59.16 dolara tırmandı. Pazartesi günü ABD piyasasının tatil dolayısıyla kapalı olmasından dolayı kapanış fiyatı yoktu.