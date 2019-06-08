  1. Ekonomi
8 Haziran 2019 - 09:04

İranlı şirketten ABD'nin yaptırım kararına tepki

İranlı şirketten ABD'nin yaptırım kararına tepki

İran’ın Fars Körfezi Petrokimya Sanayii Şirketi (PGPIC) ABD’nin bu şirketi yaptırım listesine eklemesine tepki gösterdi.

İran’ın Fars Körfezi Petrokimya Sanayii Şirketi (PGPIC) Genel Müdürü Cafer Rabii, ABD’nin bu şirketi yaptırım listesine eklemesine tepki göstererek, “Şu anda ekonomik alanında ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Yaptırımlar ise bu savaşta diğer tarafın kullandığı araçlardan biri.” dedi.

Rabii, “Böyle bir dönemde sakin bir şekilde öngörülen tedbirler doğrultusunda adım atılmalı ve ortamı diğer tarafın lehine değiştirmemeliyiz.” ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran'ın en büyük petrokimya firması Fars Körfezi Petrokimya Sanayii Şirketi (PGPIC) ve 39 alt şirketini yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

News Code 1879087
Muhammed BURHAN

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