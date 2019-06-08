Ruhani ile Erdoğan telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Ruhani bu görüşmede İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, “İslam dünyasının iki önemli ülkesi olan İran ve Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi bölgede güven ve istikrarın sağlanması konusunda büyük önem taşıyor” dedi.

İran ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Ruhani, iki ülkenin ticarette kendi milli paralarını kullanmalarının önemine dikkati çekti.

Ruhani, Sudan, Libya, Yemen ve Afganistan gibi ülkelerdeki katliamlara değinerek, “İran ve Türkiye diğer dost ülkelerin işbirliğiyle bu üzüntü verici ve tehlikeli süreci sonladırarak İslam dünyasındaki sorunlara çözüm yolu bulabilir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca terörle mücadele ve iki ülkenin ortak sınırında güvenliğin sağlanması gibi alanlarda Tahran-Ankara işbirliğinin arttırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefon görüşmesinde Türkiye ve İran’ın iki dost ve kardeş ülke olarak ikili ilişkilerinin geliştirilmesinin bütün bölge için yararlı olduğunu ifade etti.

Erdoğan, ticaret, ekonomi ve milli para birimi kullanılması gibi farklı alanlarda Ankara-Tahran ilişkilerinin daha çok arttırılması için çaba sarfedilmesi gerektiğini belirtti.

İslam dünyasındaki mevcut sorunlara dikkati çeken Erdoğan, “İran ve Türkiye ikili ilişkilerini geliştirerek bölgede güven ve istikrarın sağlanması ve terörle mücadele konusunda daha etkin roller oynayabilirler” dedi.

ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları insafsızca ve tek taraflı olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yaptırımları asla kabul etmeyiz. Dolayısıyla İran’la dostane ilişkililerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.