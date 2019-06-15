Erdoğan'dan önemli Filistin açıklaması

Hürriyet'e göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da işbirliği zirvesinde önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

* Maalesef düzenli düzensizlik hakim. Yakın coğrafyamızda terörizmle mücadele ediyoruz. Barış refah istikrar doğrultusunda şekillendirme gayretindeyiz.Komşumuz Suriye'de istikrar sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz.

* 4 milyon Suriyeliyi ülkemizde misafir ediyoruz. Terör örgütlerine karşı sınır ötesi operasyonlarla çok önemli kademe kaydettik. Suriyeli sığınmacıların bir kısmının kendi vatanlarına dönmelerini sağladık.

* Filistin meselesinde de aktif bir tutum sergiliyoruz. Kudüs'te yeni oldu bittileri reddediyoruz. Asya'nın kalbi İstanbul süreci kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Keşmir halkının beklentileri doğrultusunda çözümü destekliyoruz.

* Terörizm dünya genelinde yükseliyor. Suriye sahası maalesef bu acı hakikatin ispatı olmuştur. İstikrarlı sürdürülebilirlik için somut adımların atılmasına ihtiyaç duyuluyor.