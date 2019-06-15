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15 Haziran 2019 - 12:06

Erdoğan'dan önemli Filistin açıklaması

Erdoğan'dan önemli Filistin açıklaması

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Filistin meselesinde aktif bir tutum sergiliyoruz. Kudüs'te yeni oldu bittileri reddediyoruz" dedi.

Hürriyet'e göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da işbirliği zirvesinde önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

* Maalesef düzenli düzensizlik hakim. Yakın coğrafyamızda terörizmle mücadele ediyoruz. Barış refah istikrar doğrultusunda şekillendirme gayretindeyiz.Komşumuz Suriye'de istikrar sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz. 

* 4 milyon Suriyeliyi ülkemizde misafir ediyoruz. Terör örgütlerine karşı sınır ötesi operasyonlarla çok önemli kademe kaydettik. Suriyeli sığınmacıların bir kısmının kendi vatanlarına dönmelerini sağladık. 

* Filistin meselesinde de aktif bir tutum sergiliyoruz. Kudüs'te yeni oldu bittileri reddediyoruz. Asya'nın kalbi İstanbul süreci kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Keşmir halkının beklentileri doğrultusunda çözümü destekliyoruz. 

* Terörizm dünya genelinde yükseliyor. Suriye sahası maalesef bu acı hakikatin ispatı olmuştur. İstikrarlı sürdürülebilirlik için somut adımların atılmasına ihtiyaç duyuluyor.

News Code 1879266
Azar MAHDAVAN

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