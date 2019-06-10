Cumhurbaşkanı Ruhani Perşembe günü Kırgızistan'a gidecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenecek olan Shanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 19. Liderler Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere, üst düzey siyasi bir heyetin eşliğinde önümüzdeki Perşembe günü bu ülkeyi ziyaret edecek.

Shanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 19. Liderler Konseyi Toplantısı, Rusya, Çin, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, kırgızistan, Moğolistan, Afganistan, Belarus ve İran olmak üzere 11 ülkenin liderlerinin katılımıyla önümüzdeki 23-24 Haziran 2019 tarihleri arasında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenecek.

Şanghay İşbirliği Örgütü, Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan, Özbekistan,Pakistan ve Hindistan’ın oluşturdukları uluslararası bir örgüttür.