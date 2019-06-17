İran’dan Suudi Arabistan’a tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün yayınladığı yazılı bir açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın İran'a yönelik iddialarını reddetti.

Yanlış politikalarının bölgede yol açtığı sorunlardan kaçınmak için Prens Selman’ın İran’a karşı bu gibi suçlamaları ileri sürdüğünü belirten Musevi, “Suudi Arabistan, bölgedeki denklemleri doğru bir şekilde anlamadan askeri saldırılar düzenlemek, kriz çıkarmak ve gerginlikleri arttırmakla kendi halkının parasını yabancıların cebine dolduruyor” dedi.

Musevi, “Suudi Arabistan’ın bölgede savaşa ve yıkıma yol açan politikasından vazgeçerek, güven verici adımlar atmasını ve gerginlikleri azaltmak için diyalog ve etkileşime dayalı yeni bir tavır sergilemesini ümit ederiz. O zaman İran İslam Cumhuriyeti de bu yeni yaklaşımı destekleyecektir” diye konuştu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, geçtiğimiz gün Şarkul Avsat Gazetesine verdiği röportajda Umman Körfezi’ndeki Kargo gemileri, Suudi Arabistan'daki petrol tesisleri ve Abha Havalimanı'na yönelik saldırılara işaret ederek, "Bu olaylar, uluslararası toplumdan yayılmacı devlete karşı kararlı bir tavır alınması talebimizi destekliyor." ifadesini kullanmıştı.

Bin Selman, uluslararası toplumun İran'a yönelik kararlı bir tavır alması gerektiği inancından ötürü ABD'nin İran'a yeniden ambargo uygulamasına destek verdiğini de söylemişti.

İran, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Tahran ziyareti sırasında Umman Denizi'ndeki petrol tankerlerine yapılan saldırıların arkasında bölgede gerginliği arttırmak isteyen bazı ülkelerin olduğuna inanıyor.