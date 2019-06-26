ABD ile İran’ı diyalog kurmaya ikna edeceğiz

AA’nın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD-İran gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İran’ı diyalog kurmaya ikna edeceklerini belirten Lavrov, "ABD ve İranlı mevkidaşlarımızı tehlikeli durumdan uzaklaşma ve medeni bir şekilde diyalog ile sorunlarını çözmeye ikna edeceğiz. Elbette bu; ültimatom, yaptırım ve şantaj politikasına son verilmesi anlamına geliyor." dedi.

Rusya’nın, bölgedeki Arap ülkeleri ile İran arasında diyalog başlatılmasını önerdiğini hatırlatan Lavrov, İran etrafındaki muhtemel savaş senaryolarının uluslararası kriz yaratabileceği uyarısında bulundu.

Lavrov, "Diyalog her zaman barışçıl yollarla çatışmaların çözümünü sağlar, en azından buna çok ciddi bir şans sağlar. Arap ülkeleri bir şekilde diyaloğu kullanabilir." diye konuştu.

Diyalog yolunun seçilmemesi halinde bölgede güç kullanma noktasına gidileceğine işaret eden Lavrov, "Bu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika için felaket olacak, uluslararası kriz meydana gelecek." ifadelerini kullandı.

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan da Umman Körfezi’nde iki petrol tankerine yönelik saldırıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) materyallerin sunulmasından memnun olup olmadığı sorusuna cevap verdi.

Saldırıyla ilgili hiçbir ülkeyi suçlayamayacaklarını söyleyen Al Nahyan, "Bu konuda çok profesyonel olmalıyız. Uluslararası toplum için ikna edici doğrulanmış ve ispatlanmış deliller olmalıdır." dedi.

Al Nahyan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran’a karşı küresel bir koalisyon oluşturulması çağrısını BAE’nin destekleyip desteklemediği sorusuna ise "Bütün bu adımlar boğazın ve gemilerin korunmasına yönelik, İran’a karşı değil." cevabını verdi.