Fars ilinden 93 milyon dolardan fazla ihracat

İRNA'ya konuşan Fars İl Gümrük Genel Müdürü Hudadad Rahimi, yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine kıyasla ağırlık açısından %15 düşüş göstermesine rağmen, değer konusunda %51 arttığını belirtti.

Bu dönemde Fars ilinden yapılan ihracatın Türkiye, Irak, Afganistan, Kuveyt, BAE, Almanya, Katar, Rusya, Pakistan ve Umman dahil ülkeye gerçekleştiğini bildiren Rahimi, ihracatı başlıca süt ürünleri, domates salçası, fiberglas, balık, buğday unu, turşu, poliester ve reçineler gibi ürünlerin oluşturduğunu söyledi.

Fars iline yapılan ithalatın aynı dönemde %35 oranında arttığına dikkati çeken Fars İl Gümrük Genel Müdürü Rahimi, en çok ithalat yapılan ülkelerin Türkiye, Almanya, Çin, İngiltere ve İspanya gibi ülkeler olduğunu ifade etti.