Türkiye, İran'a petrol dışı ürünler ihracatında üçüncü sırada

Tahran Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yılın (İran takvimine göre) ilk 3 ayında İran'ın petrol dışı ürünler ihracatı 11.5 milyar dolar oldu. İran’a ithalat rakamları ise 10 milyar doları buldu.

İran'ın aynı dönemde ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Çin, 2.6 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. Çin'i, 2.4 milyar dolarla Irak takip etti. Üçüncü sıradaki ülke ise 2.2 milyar dolarla Türkiye oldu.

İran’ın bu yılın ilk 3 ayında petrol dışı ürün ithalatı yaptığı ülkeler sıralamasında 2,3 milyar dolarla ilk sırada Çin yerleşti. Çin’i 1.5 milyar dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve 1.3 milyar dolarla Türkiye izledi.