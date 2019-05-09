İran'dan ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırım politikasına kınama

İran Dışişleri Bakanığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, başta Helms-Burton Yasası’nın 3. Bölümünü askıya alınması olmak üzere ABD’nin Küba’ya karşı poltikasını kınadı.

Musevi konuya ilişkin “Washington’un bu eylemi bir kez daha gayrimeşru yollarla bağımsız ülkelere baskı yaptığını gösteriyor. ABD, BM üyesi ülkelerinin Küba’nın ekonomik ablukasına muhalifetine rağmen bu ülkeye karşı yeni insanlık dışı yaptırımlar uygulamaktadır” dedi.

Dışişeri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca “İran İslam Cumhuriyeti Küba halkı ve devletini savunurken sorumlu ülkeleri Washington’un bu ülkeye karşı yeni yaptırımlar uygulaması ve uluslararası hukuku ihlal etmesi karşısında etkili önlemler almaya çağırıyor” ifadelerini kullandı.