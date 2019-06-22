İran'dan Bağdat'taki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen intihar saldırısını kınayarak, Bağdat hükümeti, ülke halkı ve saldırıya kurban gidenlerin ailelerine içten taziyelerini bildirdi.

Yerel medyadaki habere göre, Belediyat bölgesinde bulunan Şiilere ait El-Muntazar Camisine giren bir intihar eylemcisi üzerindeki bombayı patlatması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtilmişti.