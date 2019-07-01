Suriye, İsrail hava saldırısını püskürttü

Suriye Arap Ordusu Hava savunma sistenleri gece yarısında “İsrail” savaş uçaklarının Homs ve Şam çevresindeki bazı askeri mevkilerimize doğru fırlattığı füzelere karşı koyması sonucunda Şam güney kırsalı Sahnaya Beldesinde aralarında bir bebeğin bulunduğu birkaç sivil şehit düştü.

Suriye Arap Haber Ajansı’na (SANA) göre; askeri bir kaynak, "Ülke hava savunma sistemlerimiz İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasından Homs ve Şam çevresindeki bazı askeri mevkilere doğru fırlattığı füzelere karşı koydu." dedi.

SANA muhabiri, saldırı sonucunda aralarında birkaç aylık bebeğin bulunduğu 4 sivilşn şehit düştüğünü 21 kişinin de yaralandığına dikkat çekerek yaralıların gereken tedavinin yapılması için muhtelif hastanelere kaldırıldıklarına işaret etti.