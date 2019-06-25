Suriye'den ABD'nin İran kararına tepki

Suriye Dışişleri Bakanlığı ABD’nin yeni ek yaptırım kararına tepki göstererek şiddetle kınadı.

Suriye Arab Haber Ajansı'na (SANA) göre, ülke Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu karar egemenliğine ve saygınlığına bağlı olduğu için Washington'a uymayan ülkelere yönelik yürütülen politikayla aynı çizgidedir.

Öte yandan bu tür politikalar, bölge ile dünyadaki gerilimlerin artmasına neden olurken küresel barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu karar özgürlüğü seven kişiler için onur madalyası gibidir.”

ABD’ye karşı mücadelede Suriye’nin İslam Devrimi Lideri ile İran halkının yanında olduğu kaydedilen açıklamada, ABD’nin yeni kararı “değersiz bir adım” olarak nitelendirildi.

Söz konusu açıklamada, “Amerika Birleşik Devletler, İran halkının ülkelerinin egemenliğini ve bağımsızlığını koruma konusundaki iradesine gölge düşüremez.” işaret edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran İslam Devrimi Lideri'ni de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı.