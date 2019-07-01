Düşmanlar petrol satışımızı sıfıra indiremediler

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, “Ulusal Madencilik Günü” dolayısıyla bugün sabah saatlerinde Tahran’daki İslam Ülkeleri Liderler Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene katılarak, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Laricani, ülke ekonomisinin zor durumda olduğunu belirterek, bu durumun geçici olduğunu vurguladı.

İran İsalami Şura Meclisi Başkanı bunlara ilave olarak, "Düşmanlar bizim diğer ülkelerle ticari ilişkilerimizi zedeleyerek petrol satışlarımızı sıfıra indirmeye çalıştılar; ancak başarısız kaldılar. Başta komşu ülkelerimiz olmak üzere birçok güçlü ülke bu durumdan kurtulmamıza yardım ediyor." diye konuştu.