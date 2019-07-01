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1 Temmuz 2019 - 14:52

İran Meclis Başkanı:

Düşmanlar petrol satışımızı sıfıra indiremediler

Düşmanlar petrol satışımızı sıfıra indiremediler

Bugün sabah saatlerinde “Ulusal Madencilik Günü” dolayısıyla düzenlenen törene katılan İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, gündemdeki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, “Ulusal Madencilik Günü” dolayısıyla bugün sabah saatlerinde Tahran’daki İslam Ülkeleri Liderler Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene katılarak, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Laricani, ülke ekonomisinin zor durumda olduğunu belirterek, bu durumun geçici olduğunu vurguladı.

İran İsalami Şura Meclisi Başkanı bunlara ilave olarak, "Düşmanlar bizim diğer ülkelerle ticari ilişkilerimizi zedeleyerek petrol satışlarımızı sıfıra indirmeye çalıştılar; ancak başarısız kaldılar. Başta komşu ülkelerimiz olmak üzere birçok güçlü ülke bu durumdan kurtulmamıza yardım ediyor." diye konuştu.

News Code 1879608
Ruya FEREYDUNI

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