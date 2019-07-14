İran ve halkımızı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz

İran Ordusu Genel Komutanı Tuğgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Tebriz’de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Tuğgeneral Musevi, "Günümüzdeki bölgesel ve uluslararası koşullar daha fazla hazırlıklı olmamızı gerektiriyor. Ulusal ve askeri alanında hazırlıklı olma düşmanların çirkin planlarını suya düşebilir." dedi.

İran'ın herhangi bir savaşı başlatan taraf olmadığını belirten İran Ordusu Genel Komutanı, İran Silahlı Kuvvetlerinin düşmanların saldırı yapmaları takdirde sadece savunmaya yetinmeyip aynı zamanda onlara ağır darbe vuracağını duyurdu.

İran'ın Kutsal Savunma Dönemi'ndeki (8 yıllık İran-Irak savaşı) direnişine atıfta bulunan Tuğgenerel Musevi " Bugün de ülke ile milletimizi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.