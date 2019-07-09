Suudi Prenses, Fransa'da hakim karşısında

Fransa'da Paris’teki apartmanında bir işçiyi dövdürme emri verdiği öne sürülen Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kız kardeşi Hassa hakim karşına çıkıyor.

Aralık 2017’den beri Fransa'da hakkında tutuklama emri bulunan Prenses Hassa Bint Selman duruşmaya katılmadı.

Fransa'da olmadığı tahmin edilen Suudi prenses Paris'te görülen davada, "hırsızlık, kasten adam yaralama ve alıkoyma" faaliyetlerinin azmettiricisi olarak yargılanıyor. Ancak bint Selman, Fransız avukatı Emmanuel Moyne aracıyla hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Moyne, "Davacının izinsiz bir şekilde müvekkilinin fotoğrafını çektiğini ve söz konusu görüntüleri sildirmek için teknoloji işlerinden sorumlu danışmanından yardım istediğini" ileri sürüyor.

Güvenlik gerekçesiyle Hassa bint Selman'ın basına yansıyan fotoğrafı bulunmuyor. Prensesin en son 8 yaşındayken çekildiği bir fotoğrafına ulaşılabiliniyor.

Ekim 2016'da ne olmuştu?

Prenses Hassa bint Selman için çıkarılan tutuklama emri, prensesin Eylül 2016’da Paris’teki lüks dairesinde saldırı iddialarının ardından çıkarıldı. Dairede çalışmak için tutulan işçi, tadilat yapılacak odanın fotoğrafını çektiğini, bu durum karşısında Prenses Selman'ın öfkelendiğini söylemişti.

Prenses Selman, sosyal medyada kullanılması için fotoğrafları satacağı yönünde ithamda bulunduğu işçiyi özel korumasına dövdürmekle suçlanıyor. Özel koruma ise Ekim 2016’da silah kullanarak şiddet uygulama, hırsızlık ve ölüm tehdidinde bulunmakla yargılanıyor.

Davacı: Prensesin ayaklarını öpmeye zorlandım

Söz konusu işçi, ellerinin arkadan bağlandığını ve yüzünden darbe aldıktan sonra prensesin ayaklarını öpmeye zorlandığını ileri sürdü. 2016’da yaşanan olayın ardından söz konusu işçi 5 günlük iş göremez raporu almıştı.

Diğer yandan bint Selman hakkındaki tutuklama emrinin, Prens Muhammed bin Selman ile iyi ilişkiler kurmaya çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 'işini zorlaştıracağı' yorumları yapılıyor. Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan ile ticari ilişkilerini geliştirmek isteyen Macron, Kasım 2018’de Prens Selman’ı Riyad’da ziyaret etmişti.

Kaynak: Euronews