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13 Temmuz 2019 - 15:33

Ensarullah'tan Muhammed bin Selman'ın teklifine ret

Ensarullah'tan Muhammed bin Selman'ın teklifine ret

Sosyal medyada Al Suud rejiminin sırlarını ortaya çıkaran Müçtehit adlı kişi, Yemen Ensarullah Hareketi güçlerinin Suudi Arabistan’ın Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın teklifini reddettiğini duyurdu.

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, sosyal medyada Al Suud rejiminin sırlarını ortaya çıkaran Müçtehit adlı kişi, Twitter hesabı üzerinden bir yazı paylaşarak, "Suudi Arabistan’ın Veliaht Prens Muhammed bin Salman, Ensarullah Hareketi ile müzakere etmek için Yemen'deki aşiretleri kullanıyor." dedi.

Müçtehit’in paylaşımında, “Muhammed bin Selman Ensarullah’a Yemen'in kuzey kesimlerinin kontrolünü devralmayı ve karşılığında ülkenin güney kesimlerine karışmamalarını tekilif etmiş.” ifadelerine yer verildi.

Ensarullah’ın Muhammed bin Selman’ın bu teklifini reddettiğini belirten Müçtehit, “Ensarullah, işgalcilerin tüm Yemen topraklarından çıkmalarını, yaptıkları işgalciliği konusunda özür dilemelerini ve onlarca milyarlık tazminat ödemelerini istiyor.” diye konuştu.

News Code 1879859
Ruya FEREYDUNI

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