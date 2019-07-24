  1. Siyaset
24 Temmuz 2019 - 08:53

İran ve Fransa'dan diplomasi vurgusu

İran ve Fransa'dan diplomasi vurgusu

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Bu görüşmede Irakçi, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin özel nesajını Emmanuel Macron’a sundu.

İRNA'nın haberine göre, Irakçi ve Macron sözkonusu görüşmede iki ülkenin ilgili duyduğu konular, bölgesel ve uluslararası meseleler olmak üzere  bölgede gerginliklerin azaltılması, ayrıca nükleer anlaşmanın korunması gibi bir çok konuda görüş alışverişinde bulundular.

Söz konusu görüşmede, bölge ve dünyanın durumunun dikkate alındığında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi için diplomasi yoluna ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Seyyid Abbas Irakçi dün Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile de görüşmüştü.

News Code 1880109
Muhammed BURHAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler