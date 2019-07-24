İran ve Fransa'dan diplomasi vurgusu

Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Bu görüşmede Irakçi, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin özel nesajını Emmanuel Macron’a sundu.

İRNA'nın haberine göre, Irakçi ve Macron sözkonusu görüşmede iki ülkenin ilgili duyduğu konular, bölgesel ve uluslararası meseleler olmak üzere bölgede gerginliklerin azaltılması, ayrıca nükleer anlaşmanın korunması gibi bir çok konuda görüş alışverişinde bulundular.

Söz konusu görüşmede, bölge ve dünyanın durumunun dikkate alındığında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi için diplomasi yoluna ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Seyyid Abbas Irakçi dün Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile de görüşmüştü.