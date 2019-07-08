İran : İngiltere'nin deniz korsanlığına tahammül etmeyeceğiz

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, bugün sabah saatlerinde Bender Abbas’taki Şehit Dervişi Denizcilik Endüstrisi’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Tuğgeneral Hatemi, bölge güvenliğinin İran İslam Cumhuriyeti için büyük önem taşıdığına değinerek, İran’ın sorumlu bir şekilde bölgede güvenlik sağladığını savundu.

İran Devrim Muhafızları'nın ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğüne atıfta bulunan Tuğgeneral Hatemi, “İran, sınırlarını güvence altına almak konusunda kimseye müsamaha göstermeyerek, etkin bir şekilde deniz ve hava sahasını savunacaktır.” dedi.

Denizcilik alanında güvenliğin korunmasını güvenlik sağlamanın önemli örneklerinden biri olarak nitelendiren Tuğgeneral Hatemi, İran’ın deniz güvenliğini sağlamak için çaba sarfettiğini belirterek, “Elbette bazıları bu güvenliği bozma yolunda adım atıyorlar. Halbuki onların eylemleri sonuçta kendilerine zarar verecek.” ifadelerinde bulundu.

Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatemi, İngiltere'nin Cebelitarık'ta İran'a ait petrol tankerini alıkoymasına dikkati çekerek, bunun uluslararası kurallarla Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine aykırı olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Hatemi ayrıca İngiltere’nin bu eylemini deniz korsanlığı olarak nitelendirdi ve İran'ın buna tahammül etmeyeceğini bildirdi.