İranlı tekvandocular İtalya'da altınları topladılar

İran Erkekler Milli Tekvando Takımı, peş peşe dört galibiyetle İtalya’nın Napoli kentindeki 30. Üniversite Oyunları’nda sampiyon oldu.

İranlı sporcular ilk maçta Ukrayna takımının karşısına çıktılar. İkinci maçta ise Çin’ı yendiler. Yarı finalde Malezya'yı mağlup eden İran takımı final maçında rakibi Mısır’ı durdurmayı başardılar.

İran, Üniversite Oyunları’nı 7’si altın, 3’ü gümüş ve 7’si bronz olmak üzere toplam 17 madalya ile 9’unculukla tamamladı.

İranlı öğrenciler oyunlara ; voleybol, atıcılık, okçuluk ve tekvando olmak üzere 4 branşta 41 kişilik kafile ile iştirak etmişti.

30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları (30Th Universiade) 3-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında İtalya’nın Napoli kentinde düzenlendi.