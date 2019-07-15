Zarif'ten Avrupa'nın nükleer anlaşma tutumuna sert eleştiri

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Yıllık Zirvesi’ne katılmak üzere New York’a giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, burada basın mensuplarına konuştu.

Zarif, “ABD'nin ekonomik terörizmle ilgili eylemleri ve normal uluslararası ekonomik ilişkilerin uygulanmasının kaldırılması yönündeki attığı adımlar, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasının önündeki en büyük engeldir.” dedi.

ABD Kongre üyeleri ile ikili görüşmeler yapıp yapmayacağı konusunda Zarif, "Şu anda yapılacak ikili görüşmeler BM programı çerçevesinde olacak." ifadesini kullandı.

Zarif, "4 yıl önceye geri dönersek, nükleer anlaşmayı tekrar imzalar mısınız?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bunu kesinlikle yapardık. Anlaşmanın asıl amacı, İran'ı güvenlikle ilgili herhangi bir küresel fikir birliğinden uzak tutmaktı. Bu anlaşma Siyonist rejimin bu yöndeki 40 yıllık planını çökertti. Bunun için İsrail nükleer anlaşmanın en büyük muhalifidir.”

Zarif ayrıca, ABD’deki aşırılık yanlısı grupların da aynı politikayı izlediğine dikkati çekti.

Bakan Zarif, Avrupa’nın nükleer anlaşmayı devam ettirmek için gerekli iradeye sahip olup olmadığına dair soruya, “Avrupalılar anlaşmayı muhafaza etmek istediğini iddia ediyor, ancak bu konuda yatırım yapmaya hazır olduklarına tanık olmadık. Nükleer anlaşmayı koruma konusunda kararlı olmakla ona yatırım yapmak arasında büyük bir fark var.” cevabını verdi.