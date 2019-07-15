AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı’nda İran konuşulacak

Belçika’nın başkenti Brüksel’de AB'nin 28 üyesinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı’nda İran nükleer anlaşması ele alınacak.

İngiliz medyası, ülkenin Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı sırasında Alman ve Fransız mevkidaşları ile nükleer anlaşmayı görüşmek üzere Brüksel’e gittiğini açıkladı.

Üç ülkeden ortak İran açıklaması:

İngiltere, Almanya ve Fransa’nın dün akşam yayımladığı ortak açıklamada, "İran'la yapılan nükleer anlaşmayı desteklemeyi sürdürüyoruz ancak bunun devamı İran'ın anlaşmaya tam olarak uymasına bağlıdır. İran'ı, bu kapsamda yakın zamanda aldığı kararlardan dönmeye güçlü bir şekilde çağırıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.