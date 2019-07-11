Zarif'ten "UAEA Yönetim Kurulu" açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün sabah saatlerinde 'İran Genelindeki Kaymakamlar Konferans'ına katılarak, gündemdeki son gelişmeler hakkında dğerlendirmelerde bulundu.

Zarif, ABD ve müttefiklerinin bölgedeki yanlış politikalarından dolayı yenilgiye uğraduğını söyledi.

Dışişleri Bakanı Zarif, ABD’nin, UAEA Yönetim Kurulu'ndan İran'la ilgili özel toplantı yapmasını talep ettiğine dikkati çekerek bu toplantıda yalnız kaldığını belirtti.

Zarif konuya ilişkin olarak “ABD, UAEA Yönetim Kurulu'ndan İran'la ilgili özel toplantı yapmasını talep etti. Fakat kendisi bu toplantıda yalnız kaldı. Dünyanın süper gücü ABD, bu toplantının üyesi olan müttefiklerinden İran’a karşı tek bir açıklama bile alamadı” dedi.

İran’ın kimseyle savaş peşinde olmadığını dile getiren Zarif, nükleer anlaşmanın korunması için anlaşma çerçevesindeki bazı taahhütlerini askıya almaya karar verdiklerini bildird.

Zarif, ABD’nin bölgesel ve uluslararsı alanlarda yaşadığı başarısızlıklarından dolayı terör eylemleri yaptığına atıfta bulunarak, “ABD, bölgesel ve uluslararası alanlarda yenilgiye uğramıştır. Bu nedenle İran halkına karşı ekonomik savaş başlatarak, halkla devlet arasında çatışmayı amaçlıyor” diye konuştu.