Zarif, Norveçli mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Yıllık Zirvesi’ne katılmak üzere dün akşam New York’a gitti. İran heyetini taşıyan uçak New York’a hareket ederken, Norveç’te kısa bir mola verdi. Burada Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Norveçli mevkidaşı Ine Eriksen Soreide ile telefonda görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, 2015’de İran’la yapılan nükleer anlaşma dahil bölgesel ve küresel konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif New York’tan sonra Bağlantısızlar Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantsına katılmak için Venezuela’ya gidecek. Bakan Zarif, toplantı sırasında Venezuela Dışişleri Bakanı ile de bir araya gelecek.

Zarif, Venezula’dan sonra ikili ilişkileri görüşmek üzere Nikaragua ve Bolivya’yı ziyaret edecek.