Zarif ile Hunt telefonda el konulan İran tankerini konuştu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiliz mevkidaşı Jeremy Hunt ile telefonda görüştü.

Fars Körfezi'ndeki gerginlik ve Cebelitarık'ta el konulan İran petrol tankeri konularının ele alındığı görüşmede Zarif, ABD'nin İran petrolüne uyguladığı yaptırımların yasa dışı olduğunu vurgulayarak, "Şartlar ne olursa olsun İran petrol ihracatına devam edecektir." dedi.

Zarif, Cebelitarık'ta el konulan İran petrol tankerine ilişkin, "ABD'nin sınırları aşan yaptırımlarına her zaman karşı çıkan AB ülkeleri kendileri bu tür eylemi yapamaz. İngiltere hükümeti, İran petrol tankerinin yasa dışı bir şekilde alıkonulmasına son verilmesi için gerekli adımları atmalıydı." ifadelerinde bulundu.

Hunt da İran'ın kendi petrolünü ihraç etmeye hakkı olduğunu ve bölgedeki gerginliğin artmasından duyduğu endişeyi aktardı. Hunt, Cebelitarık yönetimi tarafından yürütülen hukuki ve yargısal sürecin sonunda İran petrolünü taşıyan "Grace 1" adlı petrol tankerinin serbest bırakılmasını ümit ettiğini belirtti.