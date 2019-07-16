İran genelindeki cuma namazı hatipleri bugün sabah saatlerinde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile bir araya geldi.

Tahran’daki İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde cuma namazı hatiplerine hitap eden Devrim Lideri, “Avrupa ülkelerinin en kötü özelliği kibirli olmalarıdır. Karşılarında zayıf bir ülke olursa bu işe yarabilir. Fakat karşılarında Avrupa’yı iyi tanıyan ve dimdik duran ülke varsa Batı yıkılacaktır.” dedi.

Devrim Lideri sözlerine şöyle devam etti:

"İran ve Avrupa arasındaki meselede sorunların hala gündemde olması onların kibirleri içindir. Çok uğraşan Dışişleri Bakanımız Avrup tarafının verdiği 11 taahhüdünden hiçbirini yerine getirmediğini açık bir dille ifade etti.

Fakat biz ne yaptık? Taahhütlerimizi daha fazlasıyla yerine getirdik. Şimdi yükümlülüklerimizi azaltmaya başladığımızda (Nükleer anlaşmadaki Avrupalı taraflar) öne çıkıyorlar. Terbiyesizler! Siz hiçbir taahhüdünüzü yerine getirmediniz ki! Biz bu karara yeni başladık ve süreç böyle devam edecektir."

İran ile İngiltere arasındaki tanker krizi

İngiltere'nin Cebelitarık'ta İran'a ait petrol tankerini alıkoymasına ilişkin İslam Devrimi Lideri, "Bu yersiz zamansız beklentiler esnasında her daim kötülük yapan İngiltere yönetimi korsanlıkla petrol tankerimiz çalıyor ve suçunu yasallaştırıyor. İran İngiltere'nin korsanlığını yanıtsız bırakmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.