İran'ın muharebe ve savunma gücü herkesi şaşırtacak

Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı Tuğgeneral Gulamali Reşid, katıldığı bir oturumda, İran Silahlı Kuvvetleri’nin muharebe ve savuma gücü ile ilgili açıklama yaptı.
“İran Silahlı Kuvvetleri’nin muharebe ve savuma gücünün boyutu herkesi şaşırtacak.” diyen Tuğgeneral Reşid, İran’ın askeri gücünün hesaplanılmaz olduğunu dile getirdi.
Tuğgeneral Reşid, “İran güçlerinin ülkeye yönelik tehditlere karşı mantığa dayalı tedbirler alması İran topraklarına ve onurlu milletine saldırı yapma riskini önleyecektir.” ifadelerini kullandı.
Tuğgeneral Reşid, İran’a saldırı maliyetinin kazanımlarından daha büyük olacağını da sözlerine ekledi.
Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı, "Umarım Amerika'nın provokasyonları bölgenin istikrar ve güvenliğini tehlikeye sokmaz." diye konuştu.
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