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20 Temmuz 2019 - 20:21

Zarif ve Hunt alıkonulan gemileri görüştü

Zarif ve Hunt alıkonulan gemileri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve İngiliz mevkidaşı Jeremy Hunt iki ülke arasında krize neden olan petrol tankerlerinin alıkonulmasını görüştü.

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cevad Zarif ile görüştüğünü aktardı.

Görüşmeye ilişkin İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ise iki bakan alıkonulan gemilerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Zarif, İngiltere'nin, İran petrolünü taşıyan petrol tankerini yasa dışı bir şekilde alıkoyduğunu ancak Tahran yönetiminin tavrının bunun aksine olduğunu savundu.

İngiltere'ye ait geminin uluslararası kararlara aykırı hareket etmesi nedeniyle İran Gemi ve Liman İşletmelerinin talebi üzerine durdurulduğunu kaydeden Zarif, "konunun yasalara ve hukuka göre ele alınması ve takip edilmesi gerektiğini" dile getirdi.

AA’nın haberine göre, Hunt, Tahran'ın, geçen cumartesi günü, gerginliği azaltmayı istediğine dair verdiği güvencenin aksine hareket ederek, kendilerini son derece hayal kırıklığına uğrattığını iddia etti. 

Eğer bir çıkış yolu bulunacaksa verilen sözlerin eyleme dökülmesi gerektiğini belirten Hunt, "İngiliz taşımacılığı korunmalı ve korunacaktır da." dedi.

News Code 1880020

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