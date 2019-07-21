Jeremy Corbyn Trump'ı gerilimi artırmakla suçladı

İndependent Türkçeye göre, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, ABD Başkanı Donald Trump'ı Fars Körfezi’ndeki gerilimi artırmakla suçladı.

Jeremy Corbyn dün İran tarafından ele geçirilen İngiltere bayraklı petrol tankerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İşçi Partisi lideri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Gerginlik, daha derin bir çatışma riski taşıyor. Her iki taraf da kendini dizginlemeli. Nükleer anlaşmasını bozan Trump, karşılıklı meydan okumalara neden oldu. Anlaşmayı tekrar yürürlüğe koymak, Fars Körfezi’ndeki savaş tehdidini yatıştırmak için esastır.”