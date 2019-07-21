Devrim Muhafızları İngilizlerin deniz korsanlığına yanıt verdi

İran İslami Şura Meclisi'nin açık oturumu bugün sabah saatlerinde Ali Laricani'nin başkanlığıyla başladı.

Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu İngiliz tankeri hakkında İran Meclis Başkanı Laricani, bunu "büyük bir zafer" olarak nitelendirdi.

Laricani, "İngilizler, Cebelitarık'ta deniz korsanlığı yaptılar. Devrim Muhafızları da onlara yanıt verdi." değerlendirmesinde bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Cuma akşamı Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoymuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale edildiği belirtilmişti.