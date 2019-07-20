Twitter, Mehr Haber Ajansı’nın hesabını dondurdu

Twitter, Mehr Haber Ajansı'nın resmi Farsça hesabı @MehrNews_FA ve uluslararası haberlerini Farsça olarak yayınlayan @MehrDiplomacy hesabını dondurdu.

Mehr Haber Ajansı’nın halkla ilişkiler bölümünden edinilen bilgilere göre, ajansın yazdığı mektuplara Twitter’dan yanıt gelmedi.

Twitter’ın bu hesapları İran'ın İngiliz tankerine el koymasına ilişkin haberleri paylaşmaları nedeniyle dondurduğu düşünülüyor.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, daha öncelerde de İran’a ait bazı hesapları askıya almıştır.