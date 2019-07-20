  1. Toplum
20 Temmuz 2019 - 17:37

Twitter, Mehr Haber Ajansı’nın hesabını dondurdu

Twitter, Mehr Haber Ajansı’nın hesabını dondurdu

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Mehr Haber Ajansı’nın resmi Farsça hesabını İran’ın İngiliz tankerine el koymasıyla ilgili haberleri paylaşması nedeniyle dondurdu.

Twitter, Mehr Haber Ajansı'nın resmi Farsça hesabı @MehrNews_FA ve uluslararası haberlerini Farsça olarak yayınlayan @MehrDiplomacy hesabını dondurdu.

Mehr Haber Ajansı’nın halkla ilişkiler bölümünden edinilen bilgilere göre, ajansın yazdığı mektuplara Twitter’dan yanıt gelmedi.

Twitter’ın bu hesapları İran'ın İngiliz tankerine el koymasına ilişkin haberleri paylaşmaları nedeniyle dondurduğu düşünülüyor.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, daha öncelerde de İran’a ait bazı hesapları askıya almıştır.

News Code 1880015

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler