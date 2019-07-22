Çavuşoğlu'ndan S-400 değerlendirmesi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında S-400 Hava Savunma Sistemine ilişkin kritik açıklamalara imza attı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Trump Kongre ve Cumhuriyetçi üyelerle yaptırımlara ilişkin görüşmek istiyor, çaba sarfediyor. Pompeo ile son görüşmemizde de inisiyatif alması gerektiğini belirtti.

Herkes bunu acil olduğunda mı kullanacaksınız diye soruyor. Bu bir savunma sistemi, durup dururken kullanılacak bir şey değil. Havadan, karadan, denizden alınan bir savunma sistemi değil, bu 'barışı' korumak için alınan bir sistem. Bu sistem olacak ki, belli bir seviyeye kadar tespit edip, sonra yok edecek. S-400'ler bu anlamda Patriot'lardan çok daha iyi. Daha pahalı olmasına rağmen, bunu müttefiklerimizden almak istemiştik, ancak satmamışlardı.

Biz S-400'ü aldık, Türkiye'ye parça parça gelmeye başladı. Önümüzdeki yılın başlarında da S-400 aktif hale getirilecek.

"Trump, Türkiye ile ilişkilerine önem veriyor"

F-35'ler konusunda personelimizin bazı yerlere girişi konusunda engellemeler oldu, ancak şu an herhangi bir girişleri yok. Trump sözlerini tutuyor, tutmaya çalışıyor. Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımızla ilişkisine önem veriyor. Hatta Türkiye ile ilişkileri bozmaya çalışanlara da tepki veriyor. Amerika'da farklı tutumlar, görüşler oluyor, bunu da başından beri görüyoruz.

Milli Savunma Bakanımız, Genel Kurmay Başkanımız, Pompeo ile de görüşmelerimiz sürüyor. Tüm bu mekanizmaları sağlıklı bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz.

"F-35 vermezlerse, S-400'de olduğu gibi başka ülkeden teminedebiliriz"

F-35 yeni teknolojiyle üretilen bir ürün. Ortağı olduğumuz bir ürünü almak bizim hedefimiz, ama diyelim ki vermediler, alamadık. Türkiye'nin de yeni nesil uçaklara ihtiyacı var. Bu durumda S-400'ü nasıl başka ülkeden aldıysak, F-35'lerin verilmemesi halinde Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan giderir. Türkiye ihtiyacını ortak olduğu projeden karşılamak ister, bu olmazsa, bağımsız bir ülke olarak gerekli adımları atacaktır.

"ABD hasmane tavır sergilerse adımlar atarız"

ABD bir taraftan YPG'ye silah veriyor, FETÖ motifli davalar var, milletimize diyor ki 'bu nasıl müttefik?'... Bizde de İncirlik, Kürecik gibi başka konular var, süreci işletiyoruz. ABD'nin bize yönelik çok fazla olumsuz adımlar olursa, bizim de o yönde adımlarımız olacaktır. İki NATO müttefiki olarak ilişkimizi sürdürmek isteriz, hasmane tavır sergilerse adımlar atarız, bu da tehdit ya da blöf değil.

"Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması mümkün değil"

Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması mümkün değil, 1 ülke bile itiraz etse karar alınamaz. Bazen Rum kesiminin engellemesiyle bile bazı adımlar atılamayabiliyor. Avrupa ve NATO toplarında da söylüyoruz 'Eksen kayması' nedir? Türkiye'nin AB'nin kapısında 50 yıl beklemesi mi gerekiyor? Afrika, Latin Amerika açılımımız ortaklık politikasına dönüşüyor. Ortaklık politikalarımız devam da edecektir. Eksen, Türkiye'nin kendisidir. Dış politika anlayışımız Türkiye olarak tüm dünyaya açılırız, çıkarımız neredeyse oraya gideriz, ihtiyaç neredeyse oraya yardıma gideriz.

Kaynak: Habertürk