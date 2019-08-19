"Adrian Derya” petrol gemisi konusunda ABD'yi uyardık

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün düzenlediği basın toplantısında, Zarif'in ABD tarafından yaptırım listesine eklenmesinin ardından halkın desteğini takdir ederek, "Bu yaptırımlar mesnetsiz ve uluslararası kurallara aykırıdır." dedi.

Zarif'in daha önce Katar'ı ziyaret ettiğini, bugün ise Finlandiya ve diğer Skandinav ülkelerine resmi ziyaretler için gittiğini açıklayan Musevi, "Dışişleri Bakanı dün Kuveyt'teydi, önümüzdeki haftadan da Asya turuna çıkacak" diye konuştu.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi’nin İran petrolünü taşıyan “Grace 1” adlı petrol tankerini alıkoyma eylemini deniz korsanlığı olarak nitelendiren Musevi, “ABD’nin İran petrolünü taşıyan petrol tankerini yeniden alıkoyma talebi Cebelitarık Özerk Yönetimi tarafından reddedildi. Bu tür eylemler dünya çapında deniz nakliyesi için bir tehdit oluşturuyor. İran olarak resmi kanalların özellikle de İsvişre Büyükelçiliği aracılığıyla Amerikan yetkililerini yanlış yapmaları takdirde kötü sonuçlarla karşı karşıya kalacakaları konusunda uyardık” ifadelerinde bulundu.

Musevi ayrıca Avrupalı taraflarla nükleer anlaşma kapsamındaki müzakereler sürecinin tamamlanmadığına dikkati çekerek, “Avrupa’nın nükleer anlaşmadaki taahhütleriyle ilgili müzakereler henüz bir sonuca varmamıştır. Bu konuda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Ruhani arasında telefon görüşmesi yapıldı ancak bu istişarelerin bir sonuca varmasını bekliyoruz ” dedi.

Musevi, Taliban ile Afganistan hükümeti arasındaki barış müzakerelerine değinerek, İran’ın her zaman bölgede barış ve istikrarın sağlanmasından yana olduğunu ifade etti.