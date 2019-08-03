  1. Ekonomi
3 Ağustos 2019 - 11:36

Çin'den ABD'ye ticari rest: "İster konuşalım ister savaşalım!"

Çin'den ABD'ye ticari rest: "İster konuşalım ister savaşalım!"

Çin'in yeni Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD ile ülkesi arasındaki "ticaret savaşı"na ilişkin olarak, "ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız" dedi.

Çin'in yeni Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere, ABD ve Çin arasındaki "ticaret savaşı"na ilişkin açıklamalarda bulundu. Çin'in haklarını korumak için gereken her türlü önlemi alacağını belirten Zhang Jun, "ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız" ifadesini kullandı.

"Doğru yola" dönme çağrısı

Çin'in pozisyonunun belli olduğunu belirten Zhang, ABD'ye, ticaret konusunda yaşanan gerilime, "doğru yollardan doğru çözümün bulunması için doğru yola dönmesi" çağrısında bulundu.

Ticari sav martta başadı

İki ülke arasında geçen yıl martta başlayan ve karşılıklı gümrük tarifesi misillemelerine sahne olan ticaret savaşı, son olarak Çin'in teknoloji şirketlerine sıçramıştı.

Kaynak: Habertürk

News Code 1880313
Azar MAHDAVAN

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