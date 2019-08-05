10 Türk denizci için 100 bin dolarlık fidye!

16 Temmuz'da, Kadıoğlu Denizcilik'e ait Türkiye bandıralı Paksoy-1 gemisi, Kamerun'dan Fildişi Sahili'ne doğru hareket halindeyken Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğradı. Korsanlar, 10 Türk gemiciyi rehin aldı. Korsanlarla ilk temas, 23 Temmuz'da kuruldu.

Büyük fidye pazarlığı

Korsanlar, 10 Türk denizciyi bırakma karşılığında fidye talebinde bulundu. Günlerdir süren görüşmelerde, binlerce dolar konuşuldu. Denizcilik sektöründen edinilen bilgiye göre 100 bin dolar düzeyinde bir fidye nihai olarak gündeme geldi.

Ankara'ya kesintisiz bilgi

Ankara da fidye ve pazarlık sürecini yakından takip ediyor. Ankara, Kadıoğlu Denizcilik yönetimiyle sık sık görüşüyor. Şirket de gelişmeler hakkında Ankara'yı bilgilendiriyor. Şirkete, gerekli destek veriliyor.

Şimdi ne olacak?

Habertürk'e göre, fidye sürecinde kritik saatlerin yaşandığını belirterek, "Gözler, şimdi korsanlarda. Denizcilerimizi kurtarmak için gereken yapılıyor" dedi