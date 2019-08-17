Alman kargo gemisinden 8 kişi kaçırıldı

Hamburg merkezli MC-Schiffahrt firmasında cuma günü yapılan yazılı açıklamada, 14 Ağustos'ta Kamerun açıklarında seyretmekte olan MarMalaita gemisinin 12 kişilik mürettebatının 8'inin, silahlı kişilerce yapılan baskında kaçırıldığını duyurdu.

Firma, acil durum ekibinin oluşturulduğunu ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılması için Kamerunlu yetkililerle işbirliği içinde olduklarını ifade etti.

Afrika'nın batısında korsan baskınlarında 2018 yılından beri artış gözlemleniyor. Saldırıların büyük kısmı Nijerya karasularında gerçekleşiyor.

13 Temmuz akşamı silahlı kişiler Nijerya açıklarında 18 kişilik mürettebatın bulunduğu Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı. Mürettebat bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak Euronews