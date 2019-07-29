Güney Kore, Japonya'ya uçuşları kısıtlıyor

Karar, 3 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlayacak. Ayrıca Güney Koreli havayolu şirketi, iki ülke arasındaki uçuş sayısını azaltmayı ve ağustos itibarıyla da daha küçük kapasiteli uçaklara geçmeyi planladığını bildirdi.

Güney Koreliler, Çin vatandaşlarından sonra Japonya'yı en fazla ziyaret eden ikinci toplum konumunda.

Japonya Ulusal Turizm Örgütü verilerine göre, Güney Koreliler 2018'de Japonya'yı ziyaret edenlerin yüzde 24,2'sini oluşturuyor.

İki ülke arasında ticari kısıtlamalar

Japonya, geçen ay Güney Kore'ye satılan yüksek teknoloji malzemelerinin ihracat kontrollerinin sıkılaştırılacağı yönünde karar aldığını duyurdu.

Ayrıca Tokyo yönetimi, temmuz başında aldığı kararla, Güney Kore'den florlanmış polimid, hidrojen florid ve resist maddelerinin ithalatının, bireysel izne bağlı hale getirileceğini bildirdi.

Güney Koreli yetkililer, kısıtlamanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, Japonya'yı Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet edeceklerini açıkladı.

Japon tarafı ise kararın, ithal ürünlerdeki denetim eksiklikleri nedeniyle güvenlik gerekçesiyle alındığını belirtmiş, uluslararası hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Japonya'ya, ülkesine uyguladığı ticari kısıtlamaların iki ülke arasında yarım yüzyıla dayanan ekonomik iş birliğini bozacağı ve Japonya'nın daha fazla etkilenen taraf olacağı uyarısında bulunmuştu.

Seul yönetimi, söz konusu kararı, Güney Kore'de mahkemelerin, Japonya'nın, Kore Yarımadası'nda 1910-1945 yıllarındaki sömürge yönetimi altında Japon şirketlerin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misilleme olarak görmüştü.

Bu arada Güney Kore'de gıdadan tekstile, birçok sektörde Japon ürünlerine yönelik boykot çağrıları artarak devam ediyor.

Kaynak: Euronews