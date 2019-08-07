Hindistan: İran'a yönelik petrol yaptırımları bize zarar veriyor

Hindistan'ın Washington Büyükelçisi Harsh Vardhan Shringla, ABD’nin İran’a uyguladığı petrol yaptırımlarından muafiyetleri kaldırma kararının Hindistan’ın çıkarlarına zarar verdiğini ifade ederek, "Bu karar ABD için önemli bir öncelikti ve biz de bunu iyi karşıladık. Fakat biz de ABD’nin Hindistan’ın öncelikleri konusunda benzer bir esneklik göstermesini bekliyoruz." dedi.

Hindistanlı Büyükelçi ayrıca, “Aynı fiyat ve kalitede alternatif bir petrol kaynağı bulmak Yeni Delhi için bir sorun haline gelmiştir, çıkarlarımızı kötü yönde etkiliyor.” diye konuştu.

ABD, Mayıs ayından itibaren, Türkiye dahil 8 ülkenin İran'a uygulanan yaptırımlardan muaf tutulması uygulamasına son vererek, İran'ın petrol ihracatını sıfıra indireceğini iddia etmişti.