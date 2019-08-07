Ruhani'den düşürülen Amerikan İHA'sıyla ilgili yeni açıklama

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün sabah saatlerinde Tarım Cihadı Kurumu müdür ve araştırmacıları ile bir araya geldi.

Ruhani, “Düşmanlarımız son 40 yıl boyunca bize baskı yaparak, yaptırım uygulamıştır. Ancak bugün amaçlarına ulaşamayacaklarının farkına varmış ve İran İslam Cumhuriyeti’nin düzenini değiştirme ve halkın bağımsızlığını ortadan kaldırma konusunda hayal kırıklığına uğramıştır.” dedi.

İran halkının geçtiğimiz bir yıl içerisinde çektiği zorlukları ve sıkıntılara işaret eden Ruhani, “Bugün de zor günler yaşıyoruz ancak tıpkı İran-Irak savaşı döneminde olduğu gibi zorluklara rağmen başarı elde edebiliriz.” değerlendirmelerinde bulundu.

Ruhani sözlerinin bir bölümünde ise İran’ın ABD'nin İHA’sını kendi füzesiyle vuracak kadar geliştiğini ifade ederek, “İHA’lar konusunda yaptıklarımız bizim bu alanda ne kadar ilerlediğimizi gösteriyor." diye konuştu.

Ülkenin hava sınırını ihlal eden ABD İHA’sını düşürmekten sevinç duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Ruhani, "Tabii ki, saldırgandan başka kimseyi vurmak istemiyoruz. Kara sular ve hava sahamızı ihlal eden İHA, uçak veya gemiyi vurabiliriz. Uluslararası alanda olursalar davranışımız da iyi olacaktır." açıklamasını yaptı.