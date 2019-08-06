Ruhani ile Macron telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Fransız mevkidaşı Macron arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Ruhani bu görüşmede, “İran ve Fransa’nın bölgedeki gerginlikleri azaltmaya çalışmasına rağmen ABD’nin provokasyon amaçlı eylemlerine tanık olmaktayız” dedi.

Ruhani, “Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanmasından yanayız. Her gün onlarca gemi bu bölgeden rahatlıkla geçiyor ve İran güçleri de yasalara uygun olarak görevlerini yerine getirmektir” ifadesini kullandı.

Son aylarda yapılan müzakerelerin olumlu nitelikte olduğunu belirten Hasan Ruhani, “İran’ın bazı yükümlülüklerini askıya almasının sebebi nükleer anlaşmadaki menfaatlerinin korunması ve diğer tarafların da anlaşmaya uygun olarak taahhütlerini yerine getirmesidir” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşma konusunda daha çok çaba sarfetmeleri gerektiğine vurgu yaparak, İran’ın bankacılık ve petrol alanında dünya ülkeleriyle ilişkilerini sürdürebilmesi için gerekli şartların sağlanmasının büyük önem taşıdığını belirtti.