Ruhani: Avrupa İran konusunda birçok fırsatı kaçırdı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda nükleer anlaşma ve bölgedeki gerginliği konuştu.

Ruhani, son günlerde İran'dan Fransa’ya gönderilen özel temsilcisinin ziyaretini olumlu olarak değerlendirerek, tüm tarafların nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerine bağlı kalması gerektiğini belirtti.

Avrupa’nın vaatlerini yerine getirme ve İran ile işbirliği kurma konusunda birçok fırsatı kaçırdığını anlatan Ruhani, "Avrupa'nın İran'ın petrol ve bankacılık alanında diğer ülkelerle ilişkilerini normalleştirmedeki ciddiyeti onlardan beklendiği ilk adımdır." dedi.

İran'ın nükleer anlaşmayla ilgli taahhütlerini azaltma kararı hakkında Ruhani, "İran bir sonraki adımlarını atarsa, ilk noktaya geri dönüş her iki taraf için daha zor olacaktır." ifadesini kullandı.

Ruhani, ABD'nin yürüttüğü politikaların bölgenin istikrar ve güvenliği ile küresel alandaki ilişkilere olumsuz etki yaptığını ifade ederek, "İran İslam Cumhuriyeti her zaman Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde güvenlik ile denizde seyahat özgürlüğü konusunda ana sağlayıcı olmayaı sürdürecektir." açıklamasını yaptı.

ABD'nin İran'a karşı düşmanca adımlarından hiçbir fayda elde edemeyeceğini söyleyen Ruhani, bu süreç böyle devam ettiği takdirde herkes için kaybet-kaybet ile sonuçlanacağını kaydetti.

Macron da telefon görüşmesinde, Fransa’nın nükleer anlaşma çerçevesinde İran’ın ekonomik menfaatlerden yararlanması için elinden geleni yapacağını söyleyerek, ABD'nin İran yaptırımlarını "tek taraflı ve kabul edilmez" olarak değerlendirdi.